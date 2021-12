Si një nga shërbimet më të njohura të mesazheve të koduara në botë, WhatsApp u ofron përdoruesve të saj shumë opsione të mira të privatësisë.

Megjithëse nuk është i përsosur, kriptimi që përdor mbron mesazhet që ju dërgoni te kontaktet tuaja nga kushdo jashtë një bisede.

Por, çka nëse dëshironi më shumë privatësi edhe nga kontaktet tuaja? Me statuset e drejtpërdrejta, njoftimet e “typing” dhe cilësimet “last seen”, WhatsApp nuk i mban saktësisht aktivitetet tuaja të fshehura nga kontaktet tuaja.

Megjithatë, ka hapa që mund të ndërmerrni për t’i mbajtur lëvizjet tuaja të fshehta, të cilat janë perfekte për të shmangur mesazhet e bezdisshme ose njerëzit për të cilët thjesht nuk keni kohë tani.

Si mund ta fsheh statusin tim të “typing”në WhatsApp?

Nëse jeni duke i shkruar një mini-ese dikujt dhe dëshironi të bëni disa ridraftime, ka kuptim të fshiheni nëse jeni në procesin e shkrimit së saj apo jo.

Megjithëse aplikacioni zyrtar WhatsApp nuk ka një veçori për t’ju lejuar të fshihni statusin tuaj të shkrimit, ka ende një mënyrë të që mund ta bëni këtë.

Përpara se të filloni të shkruani mesazhin, thjesht aktivizoni “flight mode” ose çaktivizoni të dhënat tuaja. Tani, hapni WhatsApp dhe shkruani dhe dërgoni mesazhin tuaj.

Pranë saj do të shfaqet një ikonë “ore” dhe sapo të aktivizoni përsëri të dhënat ose çaktivizoni “flight mode”, mesazhi do të dërgohet dhe kontakti juaj nuk do e kuptojë sa kohë keni shpenzuar për ta shkruar atë.

A mund të bisedoj ndërsa shfaqem jashtë linje në WhatsApp?

Po ti mundesh! Ndiqni këto hapa:

1.Hap WhatsApp

2.Shtypni butonin “Cilësimet” (këto janë tre pikat lart djathtas në Android, ose poshtë majtas në iOS)

3.Shkoni te “Llogaria”, pastaj “Privatësia”.

4.Hapni “Status” dhe prekni “Vetëm Ndani me…”.

5.Mos zgjidh asnjë kontakt, pastaj kthehu te “Llogaria”

Statusi juaj “last seen” dhe “online’”do të jetë i padukshëm për të gjithë tani, duke ju dhënë privatësi maksimale nga pjesa tjetër e botës

/b.h