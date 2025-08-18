Ndërsa bota vazhdon të ndjekë me ankth luftën në Ukrainë, një rajon i vetëm mbetet në qendër të vëmendjes dhe të objektivave të Rusisë: Donbasi. Ky territor në lindje të vendit, i cili përfshin rajonet e Donetskut dhe Luhanskut, nuk është thjesht një fushë beteje, por thelbi i ambicieve të Presidentit rus Vladimir Putin.
Një histori e tensionuar
Donbasi ka qenë historikisht një qendër e rëndësishme industriale në epokën sovjetike, e pasur me miniera qymyri dhe fabrika. Por më e rëndësishmja, ai ka një popullsi të konsiderueshme rusisht-folëse, çka e ka bërë prej kohësh një zonë me ndjenja pro-ruse. Ky terren i favorshëm ishte pika e nisjes për Rusinë në vitin 2014, pas aneksimit të Krimesë. Milicitë pro-ruse, të mbështetura nga Moska, morën shpejt kontrollin e Donetskut dhe Luhanskut, duke krijuar enklava separatiste që kanë qenë në luftë me forcat ukrainase për gati tetë vjet, duke lënë pas 14,000 të vdekur shkruan CNN.
Objektivi i Putinit: Më shumë se një rajon
Për Putinin, Donbasi nuk është vetëm një copë toke. Në prag të pushtimit të plotë në shkurt 2022, ai e njohu Donetskun dhe Luhanskun si “shtete të pavarura”, duke pretenduar se kjo ishte për të ndaluar “gjenocidin” ndaj popullsisë ruse, një akuzë e pabazë dhe e dënuar nga komuniteti ndërkombëtar. Më vonë, ai i aneksoi këto rajone ilegalisht, së bashku me Zaporizhzhiën dhe Khersonin.
Për Kremlinin, tërheqja nga ky territor i “përvetësuar” zyrtarisht do të ishte një humbje e madhe, veçanërisht për një udhëheqës që ëndërron një “Rusi të madhe”. Kjo do të thoshte të hiqte dorë nga toka që ai e ka shpallur pjesë të atdheut rus.
Sfidat për Ukrainën dhe Perëndimin
Megjithëse forcat ruse kontrollojnë pjesën më të madhe të Luhanskut dhe Donetskut, Kievi ende mban disa qytete kyçe si Sloviansk dhe Kramatorsk. Këto qytete shërbejnë si një “rrip fortesash” që bllokon avancimin e mëtejshëm rus.
Për Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, heqja dorë nga kjo tokë do të ishte një vetëvrasje politike dhe një tradhti ndaj ushtarëve që kanë dhënë jetën e tyre. Mbi tre të katërtat e ukrainasve kundërshtojnë ashpër dorëzimin e çdo territori. Gjithashtu, një lëshim i tillë do të linte të hapura fushat e Ukrainës qendrore dhe do të shkelte Kushtetutën.
Për aleatët perëndimorë të Ukrainës, rëndësia është edhe më e madhe. Të lejosh Putinin të marrë territor si shpërblim për agresionin do të krijonte një precedent të rrezikshëm dhe do të minonte rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla.
Në fund të fundit, Donbasi mbetet pika kyçe e këtij konflikti, jo vetëm si një betejë ushtarake, por si një test i vendosmërisë së Ukrainës dhe i parimeve të botës perëndimore përballë agresionit.
