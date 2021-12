Tashme trekendeshi Bora, Donald, Trixa eshte kryefjala e dites. Mbremjen e sotme teksa Semi revoltohej per situaten e Trixes dhe Donaldit ai deklaroi se po ben kete gje qe do dhe do beje ate qe do!

Por pas reagimeve te shumta, ka ardhur dhe ai i dj Vin Veli, ish burri u Bora Zemanit. Ai ka publikuar nje foto me nje vajze qe supozohet te jete e dashura e tij e perbri shkruan:

”Na ndihmoni me ca kokoshka”- duke e ironizuar kete qe ndodhi. E ne fakt duket me shume si nje mesazh inati kundrejt Bores./m.j