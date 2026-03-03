Presidenti amerikan, Donald Trump ka ndarë një përditësim të shkurtër mbi luftën në Iran në internet.
Duke iu përgjigjur një përdoruesi tjetër në Truth Social i cili tha se sulmet amerikane kishin çuar në “lindjen e Doktrinës Trump”, presidenti amerikan tha për Iranin: “Mbrojtja e tyre ajrore, Forcat Ajrore, Marina dhe lidershipi nuk janë më. Ata duan të flasin. Unë thashë ‘tepër vonë’”.
Më herët, presidenti amerikan, Donald Trump ka deklaruar se vala më e madhe e sulmeve mbi Iranin nuk kishte ndodhur ende, duke paralajmëruar kështu përshkallëzim të konfliktit.
Trump u shpreh se SHBA janë të përgatitura ushtarakisht për t’u përballur me këtë luftë edhe për më shumë se 4 apo 5 javë, që ishte afati i dhënë më parë prej tij.
Lufta në Lindjen e Mesme u zgjerua edhe më shumë të hënën, me Iranin që ndërmori një sërë sulmesh hakmarrëse ndaj vendeve të rajonit, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli vijuan të bombardonin Teheranin.
Mediat iraniane raportuan të hënën se si pasojë e sulmit izraelito-amerikan mbi rezidencën e Khameneit në fundjavë, ka ndërruar jetë edhe bashkëshortja e liderit suprem, e cila kishte qenë në koma përgjatë orëve të fundit si pasojë e plagëve të marra.
Teherani e ka bërë të qartë se nuk do të ulet në tryezën e bisedimeve, pasi zyrtarët amerikanë thanë se liderët e vendit kishin kërkuar të flisnin me palën nga Shtetet e Bashkuara.
Leave a Reply