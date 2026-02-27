Vllaznia i është kthyer shpejt fitoreve, duke lënë pas hapin e gabuar ndaj Bylisit në kampionat, teksa ka mundur në “Klasiken” e futbollit shqiptar Tiranën me përmbysje.
Shkodranët kanë dominuar ndeshjen që në startin e saj, duke krijuar më shumë volum loje, por u goditën nga një pavëmendje në prapavijë që solli golin e Xhixhës për miqtë.
Megjithatë, barazimi nuk do të vononte shumë pasi Bismark gjeti devijimin e duhur me kokë për të vendosur baraspeshën në shifra.
Pjesa e dytë foli tërësisht për Vllazninë e cila kërkoi me ngulm golin dhe e gjeti atë falë një dhurate të Kortez, i cili shënoi në portën e skuadrës së tij. Pak minuta më vonë, erdhi edhe penalltia e fituar nga Mala dhe e transformuar saktësisht nga i zakonshmi Balaj, për t’i dhënë Vllaznisë qetësinë në këtë ndeshje.
Shkodranët nuk ndalën sulmet edhe në vijimin e duelit, por nuk ia dolën të kalonin më Bekajn, duke u dashur të kënaqen vetëm me 3 gola në këtë ndeshje ndaj rivalëve historikë.
Nga ana tjetër, Shehi nuk mundi të bënte shumë për të nxjerrë skuadrën bardheblu nga kriza e rezultateve që e zhysin gjithnjë e më shumë në zonën e ftohtë.
Leave a Reply