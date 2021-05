Nga Bledi Lumani

Logjika politike e PD-së dhe njerëzve që dalin e flasin në emër të saj këto orët e fundit, ka disa nonsense qesharake.

Së pari, PD thotë që nuk i njeh zgjedhjet e 25 prillit, se janë vjedhur.

Veçse ka një problem: I duhen prova për këtë gjë.

E meqënse s’kanë të tilla, kanë shpallur një tur kombëtar, për të shkuar qytet më qytet, që të kërkojnë dhe gjejnë prova.

Por kur s’kanë prova, atëhere nga arritën në përfundimin se zgjedhjet u vodhën dhe për këtë arsye nuk i njohin?!

Se fjala vjen, OSBE, institucioni që certifikon zgjedhjet, në raportin paraprak tha se pati probleme, por zgjedhjet ishin në rregull.

SHBA dhe BE po ashtu.

Kuptohet, ka pasur disa, apo edhe shumë, veprime që mund të tregojnë se pushteti ka ndikuar gjatë fushatës për të favorizuar PS-në, por ato s’tregojnë që zgjedhjet janë manipuluar e janë vjedhur në atë shkallë, sa të mos njihen si të rregullta.

P.sh, PD deri më tani ka paraqitur si provë një bisedë të një punonjëse të Belinda Ballukut për çështje legalizimesh, me gjasë për favorizime në këtë proces, por asgjëkundi aty nuk flitej se kjo po bëhej në këmbim të votës. Vetë Balluku i ka dalë për zot asaj bisede.

Apo edhe një tjetër, ku denoncohet se janë shpërndarë disa mln euro për familjet e prekura nga tërmeti pak ditë para zgjedhjeve, por askujt nga atyre që iu kanë shkuar paratë, nuk ka asnjë provë se iu është kërkuar vota.

Mund të aludohet dhe mund të merret edhe si e mirëqenë se këto para janë shpërndarë për të ndikuar tek ata njerëz që të votojnë PS-në, por kjo nuk është provë se zgjedhjet janë blerë, përderisa askujt nuk i është kërkuar që të votojë për PS-në.

Aq më tepër që shpërndarja e atyre parave është bërë në mënyrën më transparente të mundshme, duke qenë se kanë kaluar në bankë, dhe nuk besoj se këta që akuzohen se kanë vjedhur votat në mënyrë industriale, janë aq amatorë sa t’i blinin votat fare hapur.

I vetmi problem me gjithë këtë, është se kjo mund të jetë e pamoralshme, por jo e paligjshme. Ashtu siç mund të jetë gjithë procesi i rindërtimit apo vaksinimit, që është përdorur politikisht nga Rama. Por kush është ai politikan, që nuk do t’i përdorte këto arritje për fushatë?!

Pastaj nxorrën edhe një të dehur që thoshte se i kishte vajtur vetë policia me furgon për t’i çuar 20 mijë lekë të reja, për katër vota të familjes së tij, por atë vetëm “qytetari dixhital” i Berishës mund ta marrë seriozisht.

Pra deri më tani, publikisht këto janë të vetmet prova të paraqitura nga opozita si inkrimunuese për zgjedhjet e 25 prillit, ndërsa të tjerat me kismet po i gjetën gjatë turit të tyre qytet më qytet, do na i nxjerrin ditët në vijim.

Ndërsa nga ana tjetër kemi plot raste nga ana e kandidatëve të opozitës, të faktuara me prova nga Policia dhe media, se kanë shpërndarë para për vota, se bënin presione, madje ngritën edhe struktura paramilitare për të vrarë ata që dyshonin se blinin vota për PS-në, siç ndodhi në Elbasan.

Por këto raste opozita nuk i quan, dhe as ne nuk po ia quajmë, meqë hynë në një garë të pabarabartë, pasi nuk kishin as deputetë në Kuvend që të mbroheshin nga ligjet e Ramës e të kontrollonin këtë të fundit, fjala vjen nga Kodi Elektoral që u mohoi fitoren, e as pushtet në Bashkitë e vendit, për të kontrolluar abuzimet që mund të bëheshin gjatë fushatës! Por për këtë fajin s’ua kishte Rama, po ai që i nxorri nga institucionet dhe i la rrugëve pa asnjë përfaqësim.

Së dyti, thonë se vërtet nuk i njohin zgjedhjet e 25 prillit, por aman në Kuvend do të shkojnë!

Pra do të marrin mandatet e deputetit që dolën nga zgjedhjet e 25 prillit, që në fakt ata nuk i njohin.

Tani se si mund të shkosh në një Kuvend, që ka dalë nga një palë zgjedhje që ti nuk i njeh, vetëm Lulzim Basha mund ta shpjegojë.

Por të paktën ta bëjë vetë, mos të lërë Palokën e Markun, se i pari e ka treguar që s’mban përgjegjësi për ato që thotë, ndërsa i dyti, kur nxehet, edhe pse profesor i nderuar, për fat të keq e humbet logjikën e s’ia merr njeri seriozisht ato që thotë.