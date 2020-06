Në tregun e këmbimit valutor vendas, të premten dollari amerikan forcoi pozitat në raport me lekun, ndërsa euroja u zhvlerësua krahasuar me një ditë më parë.

Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, monedha e gjelbër amerikane këmbehet sot me 110.70 lekë ose 0.08 lekë më shumë se një ditë më parë, ndërsa euro u zhvlerësua lehtë me 0.04 lekë dhe këmbehet me 124.23 lekë.

Në pozita të kundërta në raport me lekun këmbehen sot edhe paundi britanik e franga zvicerane.

Monedha britanike u zhvlerësua me 0.39 lekë dhe këmbehet me 137.32 lekë ndërsa franga zvicerane u forcua me 0.15 lekë dhe këmbehet me 116.83 lekë.

Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.Pa cenuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore.Banka e Shqipërisë llogarit dhe publikon kursin zyrtar të këmbimit. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.