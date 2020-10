Personi kishte postuar mesazhe në rrjetet duke mbështetur ekzekutimin e Samuel Paty nga një 18-vjeçar çeçen pasi profesori kishte treguar karikatura të Profetit Muhamed.

“Oficerët e policisë nga Mossos d’Esquadra kanë arrestuar një burrë me kombësi marokene, për një krim të supozuar të përkrahjes së terrorizmit dhe nxitje për të kryer krime terroriste,” shkroi policia katalanase në Twitter. Maroken u lirua me kusht me detyrim që të dorëzonte pasaportën në gjykatë brenda 14 ditëve.

/e.rr