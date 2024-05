Një shtetas rus ka përfunduar në prangat e policisë shqiptare.

57-vjeçari, i identifikuar si Aleksandër Bobovnikov është arrestuar në Rinas, pasi ishte shpallur në kërkim nga shteti rus për veprën penale të mashtrimit.

Bobovnikov, me profesion neurokirurg, erdhi në Shqipëri me miqtë e tij gjermanë të hënën me charter, pasi kishte festuar ditëlindjen me ta në vendin europian.

Arsyeja se përse 57-vjeçari ishte shpallur në kërkim, është pasi është shprehur kundër luftës në Ukrainë.

Ai më herët ai është ndaluar në Firence por gjykata italiane ka ndaluar ekstradimin për shkak të natyrës politike të çështjes për të cilën kërkohej në vendin e tij.

Këtë të enjte në orën 12:00 zhvillohet në Gjykatën e Tiranës seanca për vlerësimin e masës së sigurisë. 57-vjeçari disponon edhe pasaportë izraelite. Vendet e Bashkimit Europian e kanë refuzuar arrestimin e tij, ndërsa aktualisht mbetet të shikohet cili do të jetë qëndrimi i drejtësisë shqiptare.

