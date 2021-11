Është shoqëruar me debate diskutimi në Kuvend mes kryeministrit Edi Rama dhe kreut të PD, Lulzim Basha. Rama është përplasur gjithashtu edhe me deputeten Jorida Tabaku, e cila kërkoi fjalën për replikë.

Kryeministri kritikoi ngritjen e zërit nga kryedemokrati Basha, duke e cilësuar si “balonë pa bisht”.

“Ju dhe të gjitha këto gratë bëni mirë ta kërkoni replikën dhe i merr gratë me radhë me zë dhe gisht drejtuar. Prandaj ulu dhe përballojeni retorikën, tjetër retorika dhe tjetër llumi. Mos u prekni nga retorika, ngrini nivelin se me çfarë dëgjova unë këtu ka rënë niveli fare fare. Një kryetar partie opozitë për te3ndencë për të udhëhequr popullin dhe çohet këtu dhe flet si sikur ka dalë nga klubi është gjynah i madh,. unë nuk do të hyj në ato muhabete se është nivel shumë i ulët. Është nivel shumë i ulët, replikë për carfër për kë? Përse? Ajo që dëshmoi këtu Lulzimi është se ka balonë tabake, tauke por edhe pa bisht. Erdhi këtu si balonë pa bisht dhe tani pak fakte. E ngrite zërin Lulzim dhe nxore nga goja pisllëk të madh duke m akuzuar se gënjej,” tha Rama.

g.kosovari