Kremlini ka paraqitur propozime që mund ta shohin Rusinë të përqafojë përsëri dollarin si pjesë e një partneriteti të gjerë ekonomik me administratën Trump, sipas një dokumenti të brendshëm rus të shqyrtuar nga Bloomberg.
Memorandumi i nivelit të lartë, i cili u hartua këtë vit, detajon shtatë pika ku, sipas pikëpamjes së Kremlinit, interesat ekonomike ruse dhe amerikane mund të bashkohen pas një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë. Ai i sheh të dy vendet duke punuar së bashku për të mbështetur lëndët djegëse fosile mbi alternativa më të gjelbra, si dhe investime të përbashkëta në gaz natyror, naftë në det të hapur dhe lëndë të para kritike, plus fitime të papritura për kompanitë amerikane.
Propozimi, i cili u qarkullua midis zyrtarëve të lartë rusë, ofron një pasqyrë të pa raportuar më parë mbi mendimin dhe taktikat e Kremlinit në një moment kur marrëveshjet e mundshme ekonomike midis SHBA-së dhe Rusisë po negociohen si një pikë kyçe e çdo marrëveshjeje të ardhshme paqeje për Ukrainën.
Në zemër të ofertës është kthimi i Rusisë në sistemin e pagesave në dollar, një veprim që do të thoshte një përmbysje mahnitëse të politikës së Kremlinit dhe, potencialisht, një tronditje dramatike për financat globale.
SHBA-të kanë propozuar tashmë heqjen graduale të sanksioneve ndaj Rusisë si pjesë e çdo marrëveshjeje paqeje, një hap i parë i domosdoshëm që vendi të fillojë të kryejë transaksione përsëri në dollarë. Por ajo që konsideron memorandumi i Kremlinit do të shkonte shumë më tej.
Deri më tani, gjetja e alternativave ndaj dollarit, në vend të rivendosjes së lidhjeve me sistemin e udhëhequr nga SHBA-të, ka qenë një qëllim kyç për Rusinë, ndërsa Presidenti Vladimir Putin kërkoi të thellonte marrëdhënien e tij me Kinën. Për këtë arsye, zyrtarët e qeverisë perëndimore të njohur me përmbajtjen e dokumentit thanë se mendojnë se është jashtëzakonisht e pamundur që Putini të ndjekë përfundimisht një marrëveshje që bie ndesh me interesat e Pekinit.
Zëdhënësi i Putinit, Dmitry Peskov, nuk iu përgjigj një emaili që kërkonte koment. Nuk është e qartë nëse Rusia i ka paraqitur SHBA-së ndonjë nga pikat e përfshira në dokument.
Shumë kohë para pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022, Putini kishte punuar për të zvogëluar varësinë e Rusisë nga monedha amerikane, si pjesë e një shtytjeje nga fuqitë ekonomike rivale për të sfiduar hegjemoninë financiare të SHBA-së. Arsyetimi për këto përpjekje u bë i qartë kur SHBA-të dhe aleatët e tyre përdorën kontrollin e tyre mbi transaksionet në dollarë për të vendosur sanksione mbi pjesë të gjera të ekonomisë ruse pas fillimit të luftës. Që atëherë, Moska është përpjekur të zhvillojë tregtinë në monedha dhe sisteme alternative, veçanërisht me Kinën dhe disa vende të tjera si India.
Pra, në një nivel, kthimi te marrëveshja me dollarin do të thoshte nënshtrim ndaj dominimit financiar të Uashingtonit nga e para dhe përmbysje e përpjekjeve për ta bërë ekonominë ruse më pak të ndjeshme ndaj presionit të SHBA-së. Në të njëjtën kohë, kjo do t’i jepte administratës Trump një fitore të madhe në objektivin e saj të dukshëm për të dobësuar marrëdhënien midis Moskës dhe Pekinit.
