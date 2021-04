Ndërkohë që fushata elektorale është në javën e tretë dhe mbeten më pak se 15 ditë nga 25 prilli, Partia Demokratike nuk tërhiqet aspak nga taktika e saj me mitingje masive pa respektuar asnjë masë anti COVID.

Shpesh janë publikuar mesazhe telefonike që nxisnin militantë të PD ta presin kryetarin e tyre me makina dhe flamuj. Megjithatë organizatorët demokratë të takimeve këtë herë dërgojnë edhe ftesa, të shkruara në letër.

Bëhet fjalë për një takim me qytetarët e Librazhdit ditën e nesërme. Në dokumentin që shihni dega e Partisë Demokratike në Librazhd fton qytetarët të marrin pjesë në takimin e kryedemokratit që do të zhvillohet të dielën duke i njoftuar edhe për orën dhe për vendin e takimit. Ftesa është me firmë të kryetarit të PD Librazhd, Bujar Vreto dhe Sekretarit të degës, Endrit Hysa