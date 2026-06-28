Izraeli i ka shitur në mënyrë të fshehtë sisteme të avancuara ushtarake Katarit dhe Arabisë Saudite, pavarësisht mungesës së marrëdhënieve zyrtare diplomatike me këto dy shtete, sipas dokumenteve dhe fotografive të publikuara së fundmi.
Mes pajisjeve të eksportuara përfshihen sisteme të mbrojtjes kundër raketave për avionë VIP, helmeta të teknologjisë së lartë për pilotët e avionëve luftarakë F-15 dhe pajisje moderne për operacione natën.
Raporti zbulon gjithashtu se kompani izraelite kanë marrë pjesë në programin e avionëve luftarakë F-15QA të Katarit, të prodhuar nga Boeing. Përmes nënkontratave me vlerë nga 150 deri në 250 milionë dollarë, kompanitë kanë furnizuar helmeta inteligjente JHMCS, pajisje AN/AVS-9 për shikim natën dhe komponentë të tjerë të rëndësishëm për avionët luftarakë.
Helmetat u lejojnë pilotëve të shohin informacionin e fluturimit dhe të godasin objektivat me saktësi më të madhe.
Dokumentet tregojnë se edhe Arabia Saudite ka përfituar nga teknologjia izraelite përmes kontratave amerikane për avionët F-15SA. Pilotët sauditë kanë marrë qindra helmeta JHMCS dhe pajisje për shikim natën të të njëjtit model si ato të furnizuara për Katarin. Vetëm vlera e shitjes së helmetave për Arabinë Saudite vlerësohet të ketë arritur rreth 100 milionë dollarë.
Këto zbulime nxjerrin në pah bashkëpunimin e fshehtë në sektorin e mbrojtjes mes Izraelit dhe vendeve të Gjirit, edhe pse Katari dhe Arabia Saudite nuk kanë marrëdhënie diplomatike zyrtare me Izraelin. Publikimi vjen në një kohë kur në Izrael vazhdojnë debatet dhe hetimet për lidhjet e pretenduara mes bashkëpunëtorëve të afërt të kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe interesave të Katarit, në atë që njihet si çështja “Qatargate”.
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