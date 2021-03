Mjeku shqiptar në Itali, Albert Troci tha se tre ditët e pezullimit të vaksinë AstraZeneca do tu kushtojnë jetë, Sipas tij vendimi për pezullimin ishte një vendim më tepër politik sesa i bazuar në shkence.

‘Italia ka vendosur që nga nesër që të fillojë vaksinimin që nga ora 15 me AstraZeneca. Këto tre ditë që humbëm janë ditë që do të na kushtojnë jetë. E kërkonte opinioni publik më shumë sesa shkenca. Shkenca bëri atë që duhet të bënte. Nëse ne do të vaksinonim të gjithë shqiptarët, mund të kishte vetëm tre raste të trombozës. Ne presim që tashmë mos të ketë ndalime të tjera. Ishte një humbje kohe, ne po përqendrohemi tek COVID. Në këtë periudhë po përjetojmë një rritje akoma të lartë të rasteve të reja. Nëse ne nuk vaksinojmë, nuk mund të dalim nga ky batak. Ishte më shumë një zgjedhje politike, për të dhënë një përgjigje të përbashkët me atë të Europës. EMA do të bëjë një modifikim, për të përshkruar edhe efektet anësore. Rreziku 0 nuk ekziston.’- tha Troci.