Gazetari Artan Hoxha ka komentuar deklaratën e ish-kryeministri Sali Berisha, për vrasjen e Azem Hajdarit sonte në Opinion. Në një postim në rrjetet sociale, Hoxha ka bërë ironi duke thënë se në vend që të fliste para gjykatës speciale, Berisha ka zgjedhur të dëshmojë për vrasjen e Azem Hajdarit përpara Blendi Fevziut. Ndër të tjera, ai thotë se nëse do të ishte i pranishëm në studio do të kishte bërë disa pyetje pasi ka qenë vetë ai që ka publikuar të dhënat dhe provat konkretet të vrasjes së Hajdarit.

POSTIMI i PLOTË i ARTAN HOXHËS

Me ne fund Sali Berisha, vendosi te dëshmoje per vrasjen e Azem Hajdarit!!!

Madje duke permendur publikisht, per here te pare, pas 21 vitesh nga vrasja e tij, emrin e Fatmir Haklajt… Por, ne vend te gjykates speciale, Doktori, ka vendosur te deshmoje perpara Fevziut, ne Opinion… Nese do te isha sot ne studio, do ti kisha bere disa pyetje interesante, edhe pse gjate 22 viteve nga “Vrasja e shekullit”, jam gazetari qe kam publikuar nje pas nje, deshmite, videot dhe provat konkrete…

Kampionati vazhdon….”

Artan Hoxha ka qenë gazetari i cili ka nxjerrë për herë të parë dosjen Tropoja, ku nëpërmjet videove, fakteve dhe të dhënave ku sipas tij është e vërteta e vrasjes së Azem Hajdarit, që është cilësuar dhe e shekullit.

g.kosovari