Doktoresha feston ditëlindjen tek Infektivi/ Rama: Prej 6 muajsh në luftë me Covid-19

Rama shkruan në ‘Facebook’ se përkushtimi në punë për dr. Esin është një mision. Sipas kryeministrit, ajo ndodhet prej 6 muajsh në vijën e parë të kësaj lufte të gjatë me #COIVID19, me energjinë e pashtershme për të ndihmuar pacientët.

Mesazhi i Ramës:

#EDHE100💐 dr. Esi!

ESI DUKA edhe sot në ditën e saj të lindjes është në spitalin infektiv si çdo ditë, prej 6 muajsh, në vijën e parë të kësaj lufte të gjatë me #COIVID19, me energjinë e pashtershme për të ndihmuar pacientët që luftojnë me këte virus të rrezikshëm e të pabesë.

Përkushtimin në këtë punë që për dr. Esin është një mision, ja njohin mirë kolegët por edhe pacientët e shumtë që ka shëruar në këto muaj të vështirë dhe është kënaqësi e nder për mua, t’i uroj këtë ditë të shënuar që përkon edhe me ditën e shënuar të Shën Terezës😍

#RESPEKT🙏