Sekretariati i Etikës ka përjashtuar me 40 ditë nga Kuvendi Edi Palokën dhe me 20 ditë Petrit Dodën, dy udhëheqësit e kaosit të Rithemelimit në seancën plenare të një dite më parë.

Në 20 minuta seancë, mbizotëroi sërish kaosi por këtë herë në mungesë të Flamur Nokës, udhëheqësi ishte Paloka. Një prej veprimeve të tij që tërhoqi më shumë vëmendje ishte momenti kur dogji rregulloren e parlamentit.

“Gjithashtu deputeti Paloka i vendosi flakës rregullores së Kuvendit dhe më pas e hodhi në drejtim të anëtarëve të Këshillit të Ministrave, duke rrezikuar kështu zjarrvënien në sallë”, thuhet në kërkesën e PS drejtuar Sekretariatit të Etikës.

Petrit Doda sapo nisi seanca plenare u konfrontua me punonjësit e gardës pasi tentoi që të çajë kordonin e ngritur prej tyre në foltoren e Kuvendit, ndërsa iu drejtua me tone të larta dhe me fjalë të rënda fyese anëtarëve të Këshillit të Ministrave dhe drejtueses së seancës.

Një tjetër detyrë e tij ishte që të “ndizte” frymën e kaosit, madje këtë e tentoi dhe me deputetët e PD zyrtare, pasi në një moment shkoi pranë karriges së Enkelejd Alibeaj të cilit iu hakërrye se përse qëndronte ulur me Bashën dhe nuk i bashkohej protestës.

Një tjetër protagonist i seancës së djeshme ishte Dash Sula i veshur si një punonjës bingoje e duke hedhur euro në mes të sallës, ndihmuar dhe nga deputetët e tjerë të Rithemelimit.

Krahas bilbilëve zhurmues, armaturës së deputetëve të Rithemelimit iu shtuan dhe “mjete” të reja. Në oborrin e Kuvendit, skenarin e kaosit e vijuan deputetët e përjashtuar, me në krye Flamur Nokën. Ky i fundit përdori miell dhe vezë të cilat ua lëshoi efektivëve të gardës dhe sekretarit të përgjithshëm të kuvendit Genc Gjoncaj.

Ndërsa Lulzim Basha, në përpjekje për t’u distancuar nga aksioni I rithemelimit u fut në sallë 40 minuta me herët, dhe u largua vetëm kur mazhoranca rrëzoi dy amendamentet e propozuara prej tij, mes të cilave edhe kërkesa për t’I ofruar 50 mln euro mbështetje Kosovës për sigurinë.

/f.s