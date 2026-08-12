Të ardhurat doganore vijuan rritjen në korrik, të mbështetura kryesisht nga karburantet, ndërsa kontribut pozitiv dhanë edhe gazi, tekstilet dhe eksportet e naftës bruto e mineraleve.
Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, gjatë korrikut 2026 u mblodhën 23.5 miliardë lekë, rreth 223 milionë lekë më shumë krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.
Edhe të ardhurat nga akciza neto u zgjeruan, me rreth 48 milionë lekë në raport me një vit më parë. Sipas Doganave, karburantet dhanë ndikimin kryesor në këtë zë, me rreth 126 milionë lekë më shumë.
Rritja e rentës minerare lidhet kryesisht me sasitë më të larta të eksportuara të naftës bruto dhe mineraleve të tjera. Kontributi shtesë llogaritet në rreth 7 milionë lekë nga nafta bruto dhe 44 milionë lekë nga mineralet e tjera.
Të dhënat e korrikut tregojnë se ecuria e të ardhurave doganore mbetet e lidhur në një masë të konsiderueshme me tregtinë e produkteve energjetike, veçanërisht karburanteve, të cilat kanë dhënë ndikim në disa prej kategorive kryesore të arkëtimeve. /Monitor.al
Leave a Reply