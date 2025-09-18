Enkel Demi ka reaguar me një postim në Facebook pasi bashkëshortja e tij, Mesila Doda, u regjistrua në Kuvend si deputete e pavarur.
Sipas tij, “ka ca njerëz që nuk dinë të futen në rresht” dhe “prej këtij vesi gjithë jetën kanë me i mallku”.
Postimi i plotë i Enkel Demit:
Ka ca njerëz që nuk dinë të futen në rresht.
Prej këtij vesi gjithë jetën kanë me i mallku, ata që e kanë bërë rreshtin vizë, madje kanë shpikur rreshta lirie me deputetë borxh.
Kur do e mësosh o njeri që rreshti ka nevojë për armiqtë jashtë vedit, përndryshe nuk ka si me u duk i drejtë vizore. Thuaj sa të duash ti që nuk e urren rreshtin, nuk punon kundër tij, rëndësi ka çka mendon rreshti për ty.
Vërtet është vlerë kjo,ama kur je vetëm në ballë e jo bishti i dikujt. Kur dikush të jep besim për diçka,atherë ky veprim ka një emër tjetër. Nuk është më vlerë njeriu