Deklarata e ministres Ogerta Manastirliu se nëse ‘do ketë një mbushje të spitaleve do të duhet të zgjedhin se kush do të trajtohet i pari’, ka sjellë reagimin e kryedemokratit Lulzim Basha.

” Pse kemi ardhur në këtë pikë se paratë që duhet të shkonin për të prekurit me COVID, i kanë vjedhur, kjo është e vërteta. Kush ia jep të drejtën Ramës dhe kukullave të tij të zgjedhin kush do marrë trajtim, a ka krim më të rëndë ndaj shqiptarëve? Me fjalë të tjera, kush do jetoj e kush do vdes, jo se nuk ka para, por sepse paratë i ka marrë dhe i ka çuar te zyrat e luksit, te mafia e plehrave. Ku e gjen të drejtën të vendos kush do jetojë e kush do të vdes”, tha Basha.

g.kosovari