Autoritetet serbe pretendojnë se kanë arrestuar dy persona të dyshuar për komplot për të vrarë Presidentin Aleksandër Vuçiç, gruan dhe fëmijët e tij.
Arrestimet vijnë ndërsa Serbia përballet me protesta antiqeveritare, të cilat Vuçiç thotë se janë të nxitura nga ndërhyrjet e huaja.
Në një deklaratë të hënën, Ministria e Brendshme tha se të dyshuarit, të identifikuar si DR, 50 vjeç, dhe MR, 42 vjeç, të dy banorë të Kraljevos, Serbi u arrestuan në një operacion të përbashkët që përfshinte disa agjenci të zbatimit të ligjit.
Zyrtarët pretendojnë se ata kanë komplotuar që nga dhjetori i vitit 2025 për të “ndryshuar me forcë rendin kushtetues të Republikës së Serbisë”.
Sipas raportimeve, operacioni do të kishte përfshirë “organizimin e furnizimit me armë dhe një sulm ndaj jetës dhe trupit të Presidentit të Republikës së Serbisë, gruas dhe fëmijëve të tij”, si dhe dhunë kundër oficerëve të policisë.
Të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë bazuar në një kallëzim penal dhe do të dalin para prokurorisë, shtoi ministria.
Arrestimet vijnë në mes të një prej krizave më serioze politike të Serbisë në vitet e fundit, e cila filloi në nëntor 2024 pasi një tendë betoni në stacionin hekurudhor të rinovuar rishtazi në Novi Sad u shemb, duke vrarë 16 persona.
Tragjedia shkaktoi protesta gjithëpërfshirëse me demonstruesit që akuzuan qeverinë për korrupsion dhe mungesë llogaridhënieje, dhe kërkuan zgjedhje të parakohshme dhe dorëheqjen e Vuçiçit.
Vuçiç dhe mbështetësit e tij thonë se protestat u mbështetën nga fuqi të huaja që kërkojnë të organizojnë një revolucion me ngjyra në Serbi, e cila mban lidhje të ngushta me Moskën dhe i ka rezistuar presionit të BE-së për të sanksionuar Rusinë për shkak të konfliktit në Ukrainë. Vuçiç ka akuzuar gjithashtu shërbimet e inteligjencës së Shqipërisë dhe të Kosovës për përpjekje për të destabilizuar Serbinë.
Pas tragjedisë së Novi Sadit, qeveria njoftoi një sërë lëshimesh, duke përfshirë publikimin e dokumenteve të prokurorisë në lidhje me shembjen dhe një premtim për të rritur financimin e universiteteve me 20%. Disa ministra të lartë po ashtu paraqitën dorëheqjet e tyre.
Vuçiç ka premtuar gjithashtu të mbajë zgjedhje të parakohshme. Edhe pse nuk është caktuar një datë, ai ka lënë të kuptohet se ato mund të zhvillohen këtë vit.
