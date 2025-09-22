Sali Berisha tha këtë të hënë, 22 shtator, se kryebashkiaku Erion Veliaj duhet të lejohet të flasë në mbledhjen ku do të shqyrtohet dhe votohet shkarkimi i tij nga detyra. Në një konferencë me gazetarët, kryedemokrati theksoi se vota e këshilltarëve demokratë do të jetë për shkarkimin e tij.
“Ajo që kërkojmë ne është që Veliajt t’i lejohet të flasë para Këshillit Bashkiak. Këshilltarët tanë janë të parët që kanë kërkuar në mënyrë të përsëritur shkarkimin e tij. Vota e tyre është automatikisht për shkarkimin. Por nëse Edi Rama nuk ka frikë nga Veliaj, sepse i nxjerr krimet e tij, ta lejojë të flasë atë. Të jeni dhe ju mediat atje dhe të flasë”.
Sa i takon kandidatit të Partisë Demokratike për kryebashkiak të Tiranës, Berisha tha se “PD ka jo një, por disa kandidatë të shkëlqyer, të papërshkrueshëm me korrbën e korrupsionit“
“Janë dy momente të rëndësishme. Së pari, PD do të bëjë përpjekje të hyjë me koalicion. Ne do përpiqemi të rakordojmë, biem në ujdi në bashkëpunim me ato parti që ndihen opozitare. Aty pastaj, sigurisht, debati do të jetë për kandidaturat. Ne nuk themi që, o kandidatura jonë, o nuk ka koalicion me ne. Por secili është i vetëdijshëm që zë kryesor për përzgjedhjen do të jetë PD. Prandaj dhe pasi të ulemi me aleatët dhe partitë opozitare të tjera, aleatë në tërësi, të debatohet, të diskutohet, do të ua japim kandidatin. PD ka jo një, por disa kandidat të shkëlqyer, brenda, jashtë kudo. Nuk kemi asnjë problem”.
Dy ditë parë, Veliaj iu drejtua me një kërkesë Këshillit Bashkiak që të jetë i pranishëm dhe të dëgjohet në mbledhjen e ditës së nesërme, 23 shtator.
Këshilli Bashkiak i Tiranës, në një përgjigje zyrtare, i komunikoi Veliajt se, në rast se nuk mund të jetë i pranishëm fizikisht, ai ka të drejtë të paraqesë me shkrim mendimet dhe kundërshtimet e tij. Këto qëndrime do të regjistrohen dhe bëhen publike gjatë seancës.
Ndërkohë, burime nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve kanë konfirmuar se deri më tani nuk është dorëzuar asnjë kërkesë për leje të veçantë, që do t’i mundësonte Veliajt të marrë pjesë në mbledhje. Sipas procedurave ligjore, për personat në paraburgim, është prokurori i çështjes ai që jep miratimin fillestar për lëvizje jashtë institucionit.
Leave a Reply