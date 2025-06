Irani nuk do të negociojë ose pranojë paqen “nën presion”, tha misioni iranian në Kombet e Bashkuara në emisionin X në përgjigje të komenteve të Presidentit të SHBA-së Donald Trump gjatë ditëve të fundit.

“E vetmja gjë më e përçmueshme se gënjeshtrat e tij është kërcënimi i tij frikacak për të ‘eliminuar’ Udhëheqësin Suprem të Iranit”, tha misioni, duke iu referuar postimit të Trump në Truth Social dje në të cilin presidenti amerikan e quajti Udhëheqësin Suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, një “shënjestër të lehtë”.

“Irani NUK negocion nën presion, NUK do të pranojë paqen nën presion dhe sigurisht JO me një luftëdashës që i përmbahet rëndësisë. Irani do t’i përgjigjet çdo kërcënimi me një kundërkërcënim dhe çdo veprimi me masa reciproke”, sipas postimit.

Më herët sot, Trump tha se i ka ofruar Iranit “ultimatumin përfundimtar”, ndërsa po shqyrton ndërhyrjen ushtarake të SHBA-së në Iran.