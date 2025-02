Debati mes kreut të Partisë Mundësia Agron Shehaj dhe kreut të Shqipëria Bëhet Adritatik Lapaj është zhvendosur në studion e “Top Story”. Të dy janë vënë përballë në studio për të sqaruar akuzat për bashkëpunim me krimin, tek kompanitë e sekuestruara në SPAK dhe paralajmërimin për përballje në Gjykatë.

Agron Shehaj pretendoi se ka dokumente se Lapaj është paguar nga një kompani e sekuestruar nga SPAK si dhe ka ndërhyrë për nxjerrjen e një certifikatë pronësie në bregdet.

Këto u kundërshtuan nga Lapaj, i cili po ashtu tha se ka dokumente që vërtetojnë të kundërtën se nuk ka marrë para, madje ajo kompani i detyrohet atij për punën e bëtë si avokat.

Pjesë nga debati mes tyre:

Agron Shehaj: Mund të interpretohet si sulm. Unë kam folur për transparencën e partive, kujt i ka djegur, është fakt. Thash jo vetmë nuk financohet partia e Adritikut me 20, 50 euro 10 euro, por thash ka një dokument publik që tregon që Adriatiku ka marrë 45 mln lekë nga një kompani e cila po hetohet për pastrim parash e lidhur me një bandë. Diokumenti tregon që kjo kompani ka një borxh ndaj Adritaikut, kompani nën hetim nga SPAK. Më e rëndë është arsyeja pse i ka marrë këto para, sepse ka marrë përsipër, një marrëveshje për regjistrimin e një prone dhe për nxjerrjen e certifikatës së pronësisë për një tokë në bregdetë prej miliona eurosh. Është kontrata, dhe e treta që ështëe po ashtu publike, kjo pronë është kthyer nga gjykata e Sarandës ku vjehrri i Adriatikut ishte drejtues. Mbi financimin, Adriatiku është i zhytyr në pjesën më të errët të këtij sistemi. Fakt është që ka marrë para të pista.

Adriatik Lapaj: Për faktin që është hedhur një akuzë po vë një standard që politika se ka pasur. Nuk kam pasur asnjë ditë të vetme pushtet, kam guximin të vij këtu dhe përballem me qytetarët. Këta që kanë 30 vite nuk e kanë bërë kurrë. Unë nuk do doja të isha në këtë debat por kundër pushtetit të Edi Ramës. 8 muaj rresht kam shtrirë duart e bashkëpunimit për partitë e reja, edhe pse nuk janë të rinj në poltike. Kam marrë refuzime dhe sulme. Kam ardhur me dokumenta sot. Nuk e kam pasur të lehtë, të gjithë kemi familje. Jam këtu të tregoj versionin tim. Është thënë që kam marrë lekë nga një kompani që zotërohet nga krimi. E para, ai dokument është publik apo i fshehtë? Kompania në fjalë ka bërë bilancet dhe del që i detyrohet avokatit Adriatik Lapa 4.5 mln lekë. Pra është një dokument i deklaruar në shtetit shqiptar. Këto janë në bazë të një kontrate. Tani te ai dokument thuhet që më detyrohen, dhe unë ende nuk i kam marrë. Kur krimi të jep, nuk i pret fatur dhe ngelen leket pa marrë ende sot. Është halli i im që duhet të vete në gjyq. Nuk i kam marrë, janë para që mi kanë borxh. I

Shehaj: Nuk mund të gënjejmë qytetarët. E kanë kapur kompaninë, janë në arrest e hetim për pastrim parasj

Lapaj: Kur e kan kapur? Zotëria është proceduar në muajin gusht, mua paratë duhet të më jepeshin që në 2023

Shehaj: Dokumenti tregon që ke akoma për të marrë, nuk do të thotë që s’ke marrë më para

Lapaj: Nuk kam marrë më përpara

Shehaj: Kapet në një detaj të parëndësishëm

Lapaj: Këto do i them në gjykatë

Shehaj: Fakti është që do merrje para të pista

Lapaj: Kompania në fjalë në 2022 kur është lidhur kontrata ime, nuk ka pasur asnjë problem me ligjin. Shehaj thotë ajo kompani është sekuestruar, unë deklaroj të kundën. Ky është dokumenti i nxjerrë sot nga QKB, sot kompania funksionon në treg

Shehaj: Ky është një teatër. A është administratori në burg?

Lapaj: Po në burg është, po ça më duhet mua? Vimë te momenti i tretë. Prona e ka vendimin e 2014-tës, nga atëherë deri në 2022 që më ka ardhur mua familja, bandat nuk e linin ta regjistronin. Kjo pronë ka vendimin e datës 16.7.2024 kjo prona këtu. Ka një vendim apeli dhe ka një vendim përfundimtar 13.11.2015. Të treja këto nuk i kam bërë unë, familja ka pasur avokat tjetër

Shehaj: I ka bërë vjehrri yt seancat apo jo? Vjehrri yt ishte kryetar i gjykatës dhe ti shpëtove qytetarët nga bandat, e kupton ça tallje është kjo për qytetarët. Ka bërë seancat vjehrri apo jo

Lapaj: Zotëria ka pretenduar se këtë vendim e ka dhënë vjehrri im