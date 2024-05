Seanca e ditës së djeshme në Kuvend u shoqërua me debate dhe akuza të forta sa i përket çështjes së amnistisë Penale.

Ishte deputeti Agron Shehaj i cili ka akuzuar ministrin e Drejtësisë Ulsi Manja se me amnistinë që miratoi liroi persona të dënuar për korrupsion nga GJKKO dhe se për këtë duhet të jepte dorëheqjen, por përgjigja e ministrit ishte e ashpër duke e akuzuar si evazor që paguan shkrime kundër Shqipërisë. Pas akuzave të Shehajt, ministri Manja nga vendi i bëri me dorë se do t’i shkul veshët.

Ndërkohë ditën e sotme Manja është pyetur nga gazetarët për sherrin me Agron Shehajn. Ai e cilësoi debatin e djeshëm si debat për nivelin e klasës së parë.