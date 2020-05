“Do ti ha veshin Ramës”. Deklarata e fortë e kryetares së LSI, Monika Kryemadhi gjatë protestës pas shembjes së Teatrit Kombëtar u sqarua mbrëmjen e sotme në Syri TV, në emisionin “Çim Peka LIVE”.

E pyetur nga gazetari Bledian Koka, Kryemadhi bëri dallimin mes kafshimit nga Rilindasve dhe se çfarë donte të thoshte ajo me atë deklaratë.

“Ka dy lloj kafshimesh. Këta të rilindjes e kanë te krevati, unë e kam në ring. Rama e di shumë mirë çdo të thotë të përplasesh me Monikën. Unë jam kundër dhunës fizike. Rama nuk mundet me armë, as me para. Të gjitha paratë e drogës, edhe kur ishte me ne, do ta mundim me votë. Unë kam për detyrë të bëj maksimumin”, tha Kryemadhi.

g.kosovari