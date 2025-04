Pak ditë pas kontrollit të ushtruar në banesën e saj nga Prokuroria e Posaçme, ku u bë sekuestrimi i telefonave të saj, motrës dhe prindërve, Xhovana Nikolli ka reaguar sërish në rrjetet sociale.

Në një video të postuar në rrjet ku shfaqet së bashku me motrën e saj, ajo thotë se SPAK ka nisur të bëjë intriga dhe të tentojë ti përçajë ato.

Nikolli pretendon se është ndaluar në Rinas nga prokurorë të SPAK dhe se i kanë thënë që të mos shkojë në Spanjë, pasi motra e ‘ka shitur’ dhe se atje do ta vrasin.

“SPAK fut intriga mes motrave, turp t’ju vijë çfarë shteti kemi.. më bënë pritë në Aeroport dhe më thanë që ‘mos ik në Spanjë se motra t’ka shit do t’vrasin’, fjalët e SPAK-ut! Mbroni kriminelët dhe doni të shkatërroni familjen tonë… Jam e gatshme për çdo gjë deri në fund”, shprehet ajo.

Kujtojmë se motrat Nikolli kanë hedhur akuza ndaj të penduarit të drejtësisë Nuredin Dumani më herët.

Alda Nikolli, motra e Xhovanës, deklaroi në SPAK dhe një intervistë për Top Channel kohë me parë, se ajo kishte lidhje me Dumanin prej disa kohësh, duke treguar se kishin komunikim të vazhdueshëm në lidhje Skype nga qelia, e po ashtu ka rrëfyer edhe të tjera detaje që i dënuari i drejtësisë i ka thënë në komunikimet private, sipas pretendimeve të saj.

Shpërthimi me tritol në derën e banesës ku ajo jetonte e ku viktimë mbeti Enea Themollari, fqinji i tyre, sipas të resë, është bërë me urdhër të Dumanit, pasi ajo foli në SPAK.

Xhovana Nikolli është e dashura e Amarildo Nikolli, personazhi i njohur në botën e krimit, tashmë i arrestuar. Amarildo Nikolli po bashkëpunon me autoritetet dhe dyshohet se ka zbardhur ngjarje kriminale të ndodhura në Vlorë, Tiranë dhe Shkodër, ku ka përmendur emra të njohur të botës së krimit.

Deklarimet e tij janë kyçe në zbardhjen e disa atentateve të bujshme të viteve 2020-2023. Emri i Nikollit u bë i njohur për publikun në momentin që u kap me armë zjarri në Vlorë, në pikun e sezonit turistik të vitit 2023, në zonën e Ujit të Ftohtë. ‘Shkodrani’, siç edhe thirret nga shoqëria, po qarkullonte me armë zjarri me silenciator dhe me fishek në fole, gati për qitje dhe dyshohej se kishte ardhur nga Italia në Shqipëri për të kryer një vrasjen me pagesë të Inez Hajrullah.