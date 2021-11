“Do të votoja pro bashkimit”/ Petkoviç reagon pas deklaratës së Kurtit: Nuk mund të ketë referendum, të reagojnë Ndërkombëtarët!

Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi, Petar Petkovicc, ka deklaruar sot se bashkësia ndërkombëtare duhet të reagojë ndaj akuzave të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, për Shqipërinë e Madhe, sepse heshtja e saj mund të nënkuptojë miratimin dhe zvarritjen e rajonit në të reja. konfliktet.

Petkoviç vlerësoi se krijimi i Shqipërisë së madhe do të nënkuptonte destabilizimin fatal të rajonit.

Siç kanë raportuar më herët mediat, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka deklaruar se do të votojë për bashkim me Shqipërinë në të ardhmen, por vetëm nëse një referendum i tillë do të zhvillohet në mënyrë paqësore dhe demokratike.

“Nuk mund të ketë referendum paqësor dhe demokratik për krijimin e Shqipërisë së madhe, sepse ata që do të votonin në atë referendum nuk e kanë në dispozicion Kosovën dhe Metohinë dhe do të kishin një shumicë të njerëzimit që mbështet të drejtën ndërkombëtare”, tha Petkoviç. nje deklarate.