Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se deri në fund të mandatit të tretë paga minimale do të bëhet deri në 40 mijë lekë, e ndërsa nga 1 janari për këtë pagë nuk do të taksohet. Rama ka sqaruar gjithashtu se do të taksohen me 23% kush paguhet mbi 2.5 mln lekë në muaj

“Nuk kanë një plan për të qeverisur, por një menu për të marrë vota. Ne do sigurojmë pagën minimale në 40 mijë lekë deri në fund të mandatit të tretë. Në janar do e heqim taksën për pagën deri në 40 mijë lekë, duke nisur nga ky vit 63% e të punësuarve nuk do të kenë taksë mbi pagën, të gjitha do i çojnë në shtëpi. Ka një kategori të të punësuarve marrin 1.5 mln në muaj, do e ulim tatim fitimin për ata që marrin 2.5 mln në muaj”, tha Rama.

Kreu i qeverisë deklaroi se do të rrisim pagën e administratës, do ta çojmë deri në 850 mijë lekë në muaj.

Rama theksoi se në total të gjithë shqiptarëve me taksën tonë u kemi lënë në 8 vjet, 1 miliardë dollarë, që nuk u ka mbledhur më shteti dhe ua ka lënë në tryezën e shqiptarëve.

g.kosovari