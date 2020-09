View this post on Instagram

Disa momente nga festa e ditelindjes se mamit… Kenaqesia me e madhe per mua, eshte te shoh syte e saj te qeshin…. syte e saj kane qeshur gjithmone sepse ai ka qene profesioni i saj…. por… thelle thelle…. kur syte e saj drejtohen te une….. aty eshte nisja e zanafilles pse jetoj une… kush jam une… dhe bota ndalon. Mos u plaksh kurre o @rita_lati_ (sic s’po plakesh) dhe te premtoj…. qe syte e qeshur do i kesh gjithmone. Do bej gjithshka per ata syte e tu… edhe nese nga e qeshura e madhe mund te behen rrudha… s’ka gje mamo ta paguaj edhe botoxin no problem. Te dua. Me respekt, Fumiu. Faleminderit shume @jurgenresort per super mikpritjen dhe ushqimin fantastik! Faleminderit @vipeventalbania per dekorin e festes! ✨✨✨✨✨✨✨✨✨