Artikull i La Stampa, nga Mario Platero
Shtetet e Bashkuara kanë intensifikuar aksionet e tyre kundër trafikantëve të drogës nga Venezuela, duke përfshirë sulme në ujërat ndërkombëtare dhe operacione kundër bazave në territorin venezuelian, siç ka njoftuar edhe vetë Presidenti amerikan Donald Trump.
Veprimet e fundit synojnë jo vetëm goditjen e karteleve të drogës, por edhe minimizin e ndikimit rus dhe kinez në rajon dhe po ashtu ndryshimin e regjimit në Caracas.
Presidenti Trump akuzon direkt udhëheqësin venezuelian, Nicolás Maduro, se kontrollon kartelet e drogës që sjellin të ardhura shtesë për vendin në krizë ekonomike. Por, sipas ekspertëve, pas aksionit kundër drogës fshihet një strategji më e gjerë politike, ekonomike dhe gjeopolitike.
Pikat kyçe të planit, sipas ekspertëve:
-Trump dhe këshilltarët e tij propozuan më parë një marrëveshje sekrete me Maduro-n për t’i dhënë ekskluzivitet SHBA-ve në burimet energjetike të Venezuelës, duke shkelur lidhjet me Kinën dhe Rusinë.
-Sekretari i Shtetit Marco Rubio, një politikan me rrënjë kubaneze dhe kundërshtar i ideologjisë së Maduro-Chavez, ndërhyri për të këshilluar Trump të përdorë aksione ushtarake kundër drogës si mënyrë për të rritur presionin mbi regjimin.
-Strategjia e SHBA-ve mbështet Maria Corina Machado, lideren opozitare që sapo ka marrë Çmimin Nobel për Paqe, duke synuar një tranzicion të drejtë dhe paqësor drejt demokracisë.
Ekspertët paralajmërojnë se çdo ndërhyrje ushtarake e drejtpërdrejtë mund të shkaktojë kaos dhe konflikt civil, duke destabilizuar më tej një vend që tashmë është i ndarë dhe i tensionuar.
Në fjalën e saj, Machado e ka quajtur Maduro “narko-terrorist”, duke mbështetur presionin e SHBA-ve, dhe ka theksuar se Shtetet e Bashkuara nuk po fillojnë një luftë, por po përgjigjen ndaj një luftë të deklaruar nga regjimi venezuelian.
