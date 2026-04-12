Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar bllokimin e Ngushticës së Hormuzit, pas dështimit të negociatave SHBA-Iran në Islamabad.
Në një postim në Truth Social, Trump, njoftoi se ka urdhëruar Marinën amerikane të ndalojë çdo anije që kalon në këtë rrugë ujore nëse dyshohet se ka paguar taksa ndaj Iranit, si dhe të shkatërrojë minat detare të vendosura në zonë.
“Kam urdhëruar Marinën tonë të gjejë dhe të kapë çdo anije në ujërat ndërkombëtare që i ka paguar taksë Iranit. Askush që paguan një taksë të paligjshme nuk do të ketë kalim të sigurt në det të hapur. Çdo iranian që qëllon drejt nesh, ose ndaj anijeve paqësore, do të shkatërrohet. Bllokada do të fillojë së shpejti,” shprehet ai
Ai paralajmëroi gjithashtu se çdo sulm ndaj forcave amerikane ose anijeve civile do të marrë “përgjigje të ashpër”, duke theksuar se Irani nuk ka treguar vullnet për të hequr dorë nga ambiciet bërthamore.
“Pas afërsisht 20 orësh negociatash ka vetëm një gjë që ka rëndësi, Irani nuk është i gatshëm të heqë dorë nga ambiciet e tij bërthamore! Në shumë mënyra, pikat për të cilat u ra dakord janë më të mira sesa të vazhdojmë operacionet tona ushtarake deri në përfundim, por të gjitha këto pika nuk kanë rëndësi krahasuar me lejimin që Energjia Bërthamore të jetë në duart e njerëzve kaq të paqëndrueshëm, të vështirë dhe të paparashikueshëm”, thotë ai.
Në një postim të dytë në Truth, Trump thotë se “Irani premtoi të hapte Ngushticën e Hormuzit, dhe ata me vetëdije dështuan ta bënin këtë”.
“Kjo shkaktoi ankth, zhvendosje dhe dhimbje te shumë njerëz dhe vende në të gjithë botën. Siç premtuan, është më mirë të fillojnë procesin e hapjes së shpejtë të kësaj rruge ujore ndërkombëtare!”
Duke folur për negociatat e Islamabadit, ai tha se është “informuar plotësisht” nga zëvendëspresidenti JD Vance, i dërguari special Steve Witkoff dhe negociatori Jared Kushner, ndërsa vlerëson përpjekjet e kryeministrit pakistanez Shehbaz Sharif dhe ekipit të tij.
Ai thotë se pas “afërsisht 20 orësh” negociatash “ka vetëm një gjë që ka rëndësi – Irani nuk është i gatshëm të heqë dorë nga ambiciet e tij bërthamore!”
Leave a Reply