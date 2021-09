Deklarata e Lorenc Vangjelit mbrëmjen e djeshme në emisionin ‘Opinion’, bëri jo pak bujë me analistin që paralajmëroi se shumë shpejt një nga vilat më të famshme në Shqipëri do të rrethohet me shiritat ‘ndal policia’.

“Është një shifër që mua ma thonë herë pas here, është numri 47, numri i dosjeve të nxehta. Shpejt do të shikojmë me shirita të verdhë “ndal policia” një nga vilat më të famshme në Shqipëri. Njëra nga vilat, jo brenda në Tiranë. Dhe njerëz të afërm, banorë të saj, do të jenë në dy lloje hetimesh, penal dhe moral”, tha Vangjeli.

Analisti vazhdoi me argumentin e tij duke thënë:

“Drejtësia në një vend si Shqipëria, ku e liga është bërë mullar, nuk ka Herkul ti pastrojë, duhet futur lumi që ti marrë të gjithë me radhë. Por fati ynë i keq është se në Tiranë është vetëm lumi Lanë, që edhe ajo është e pistë”.

Megjithatë, paralajmërimi i tij më sipër është ajo çka bëri bujë dhe ngjalli kuriozitetin e të gjithëve, duke qenë se analisti ka bërë edhe më herët parashikime që në një periudhë afatshkurtër janë vërtetuar.

Fakti që Vangjeli paralajmëron që rrethimi do të ndodhë në një nga vilat më të famshme, logjikisht të bën të mendosh që edhe vetë pronari i saj është po i tillë. Po kush mund të jetë ky person? Analisti thekson në deklaratën e tij se kjo vilë është jashtë Tiranës dhe instinktivisht mendja të shkon në të famshmim Lalz, që mban në Gjirin e vet disa nga vilat më të shtrenjta në vendin tonë, me pronarë politikanë të njohur e me peshë në vendin tonë!

Nëse paralajmërimi i Vangjelit është pikërisht për një nga vilat e Lalzit, atëherë nuk do surprizohemi aspak që ‘blutë’ e Policisë te kenë trokitur ne derën e ‘rëndë’ të ndonjë politikani të vendit tonë.

Kohët e fundit në Shqipëri, SPAK dhe të gjitha institucionet e drejtësisë kanë filluar veprimin me dorë të hekurt edhe ndaj aktorëve politikë, për të treguar se ligji do të jetë i njëjtë për te gjithë.

Nuk duhet lënë pa përmendur as SHBA, e cila me të dërguarën e saj Ambasadoren Kim, pas shpalljes ‘non grata’ të ish-kryeministrit Berisha ka paralajmëruar të tjera nisma për luftën ndaj korrupsionit në vendin tonë.

Jo më larg se dje, pas vendimit të GJKKO për dënimin me dy vite burg të ish-kryeprokurorit Adriatik Llalla, ambasadorja Kim e theksoi edhe njëherë se askush nuk do të jetë mbi ligjin. E pas gjithë këtyre faktorëve, ndoshta gjithsecili mund të vërë bast dhe ta parashikojë disi kush do të jetë në qendër të asaj që paralajmëroi Lorenc Vangjeli.

Ndërkohë që ju të gjithë ndiqni intuitën se kush mund të jetë ky personazh, ne më poshtë po ju bashkangjisim disa pamje nga Gjiri i Lalzit me vilat e tij, aty ku është edhe kuota më e lartë që forcat policore të zbarkojnë dhe të vendosin shiritat e paralajmëruar nga Lorenc Vangjeli.

