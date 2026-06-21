Kryeministri Edi Rama ka nisur mëngjesin e kësaj të diele me një lajm të mirë për infrastrukturën arsimore në vend, konkretisht në qytetin e Kamzës.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë ka ndarë pamje nga shkolla e re “Sulejman Elezi”, e cila është gati të hapë dyert për nxënësit në vitin e ri shkollor
Sipas Ramës, ky objekt i ri arsimor do të presë më shumë se gjysmë milioni nxënës, duke u ofruar atyre standarde bashkëkohore.
“MIRËMËNGJES dhe me një tjetër shkollë të re, “Sulejman Elezi” në Kamëz, e cila në sezonin e ri shkollor do të presë 520 nxënës në kushte dinjitoze, ju uroj një të diel të paqtë”, shkruan Rama në Facebook.
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