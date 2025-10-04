Policia dyshon se makina që u gjet e djegur në zonën e Tapizës në Krujë, brenda të cilët u gjetën 2 automatikë, do të përdorej për një atentat.
Teksa ende nuk është raportuar asnjë ngjarje kriminale në këtë zonë, policia po heton dhe grupi hetimor po merr prova në vendngjarje, për të gjetur ndonjë shenjë që do të çojë të autorët e zjarrvënies.
Gjithashtu nuk përjashtohet mundësia që të jetë përdorur në ndonjë ngjarje që nuk është raportuar ende.
“Me datë 03.10.2025: rreth orës 21:30, në afërsi të një impianti për përpunimin e inerteve, në Tapizë, është djegur plotësisht një automjet tip “Peugeot”. Gjatë këqyrjes, në brendësi të tij janë gjetur dy armë zjarri automatike dhe një krehër. Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe për sqarimin e rrethanave të rastit”, informoi policia.
