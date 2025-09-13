Të dy me origjinë nga Shqipëria, me përvojë në dy komunitete për të mitur të huaj dhe ende në kulmin e adoleshencës së tyre. Dy miq që ndanin një të kaluar të ngjashme. Por drita e rrugës në Via Murri, me të cilën u përplas Audi ushtarak jeshil i së premten në mbrëmje, ndau gjithashtu në mënyrë të pakthyeshme fatet e O.K, 19 vjeç , dhe Valjero Maksuti, 18 vjeç.
Në aksidentin e tmerrshëm që ndodhi në fund të një ndjekjeje me policinë me gati 200 km/orë, i riu, i cili sapo kishte mbushur 18 vjeç, vdiq menjëherë. Shoku i tij, i cili po drejtonte makinën, mbeti praktikisht i padëmtuar dhe u trajtua fillimisht në spital dhe më pas u arrestua për vrasje të paqëllimshme. Ai u akuzua gjithashtu për marrje mallrash të vjedhura dhe rezistencë ndaj një zyrtari publik.
Maksuti ishte në sediljen e pasagjerit: pas përplasjes, ai u hodh nga makina dhe ra në asfalt. Dy djemtë kishin mbërritur në Itali disa vite më parë si të mitur të huaj të pashoqëruar dhe ishin besuar në dy komunitete të ndryshme. 18-vjeçari, i lindur në shkurt 2007, pasi mbushi 18 vjeç, e lanë për t’u zhvendosur në një apartament privat në qytet.
Duke hulumtuar të kaluarën e tij, oficerët e policisë të caktuar për hetimin zbuluan të dhënat penale të Maksutit për vjedhje dhe rezistencë ndaj arrestimit. Megjithatë, O.K ka një të kaluar të pastër penale dhe po qëndron në një komunitet për të rritur në Via Gabola, në kodrat jashtë Bolonjës.
Disa pjesë të së kaluarës së dy miqve ende mungojnë: një çekiç për thyerjen e dritareve u gjet në ndarjen e pasagjerëve të Audi-t, i cili ishte vjedhur disa ditë më parë në zonën e San Donatos. Një sfungjer për thonjtë u gjet në portofolin e Maksutit.
Lajmi për incidentin u përhap shpejt në të gjithë Italinë, duke arritur edhe në Shqipëri. Me disa vështirësi, policia kontaktoi të afërmit e viktimës dhe i informoi ata për vdekjen e të riut. Gazetat shqiptare e morën vesh historinë, dhe miqtë dhe të njohurit e viktimës ndanë ngushëllimet e tyre në mediat sociale: “U prehsh në paqe, Lali”, shkroi një mik, i cili e kujtoi me nofkën e tij. “Nuk do të të harrojmë kurrë”. “Një humbje e madhe për të gjithë komunitetin shqiptar”, shtoi një tjetër.
