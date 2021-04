Monika Kryemadhi ishte nga të vetmet lidere që per zgjedhjet e 25 prillit foli me shifra, persa i perket mandatave.

Shpresa për 40 deputetë në gjithe Shqiperinë dhe 90 mandate te opozitës së bashkuar u shua shpejt teksa LSI mundi të sigurojë vetëm 4.

Shifër kjo që për objektivat e Kryemadhit duket sot tërësisht e papërfillshme duke qenë se 4 deklaronte se do merrte vetëm në Durrës, shkruan AlpeNews.al

Ja kush janë 10 bastet e humbura të LSI:

1.Monika Kryemadhi u shpreh në emisionin “Open” se LSI do fitojë mbi 40 deputetë në zgjedhjet e 25 prillit.

Fakt: LSI mori vetëm 4 deputetë ne të gjithë Shqiperinë.

2.Më datë 7 prill, Kryemadhi deklaroi se në Tiranë LSI do arrinte te fitonte 11 deputetë.

Fakt: LSI mundi te nxjerrë vetem dy mandate deputeti, një të Monika Kryemadhit dhe tjetrën të Erisa Xhixhos.

3.Kur procesi i votimit po mbyllej me 25 prill, Kryetarja e LSI deklaroi ne një konferece se pjesemarrja e jashtezakonshme do i sillte opozites së bashkuar 90 mandate.

Fakt: Opozita Bashkuar fitoi vetem 63 mandate.

4. Teksa fushata po zhvillohej Kryemadhi u shpreh nga Berati se me Lefter Maliqin do të merrnin mandatin e katërt në këtë qytet.

Fakt: LSI nuk mori as edhe një mandat ne qarkun e Beratit.

5. Në një video të publikuar nga kryetarja e LSI, Kryemadhi u shpreh se fitorja fillon nga Elbasani.

Fakt: Në Elbasan LSI mori 0 deputetë, dhe as vetë Kryemadhi nuk mori vota mjaftueshëm.

6. Besimplotë, Kryemadhi tha pak muaj me parë se në Durrës forca e saj do te merrte 4 mandate deputetësh: “LSI do ta fitojë garën me 4 deputetë në Durrës”.

Fakt: LSI nuk mori asnjë mandat në Durrës.

7. Një tjeter bast i humbur thellë, është edhe Vlora. Duket se LSI ka pretenduar për 3 mandate ne ate qark.

“Unë po ju them në Vlorë me 25 mijë vota edhe 23 mijë vota LSI merr 3 mandate. E dyta po ua them sinqerisht, kalkulimet që ne bëjmë i kemi shumë të sakta.”

Fakt: LSI nuk mori as edhe një mandat në Vlorë. Kujtojmë se Vlora u kthye edhe në qytetin “betejë” nga Presidenti Meta, ish kryetar i LSI.

8. “LSI në Shkodër do të ketë fitore spektakolare”, shprehej Kryemadhi 1 java para zgjedhjeve. E vërteta?

Fakt: Në Shkoder LSI arriti të sigurojë vetëm një mandat deputetit, atë të Agron Çelës.

9. Në nje dalje për mediat, kryetarja e LSI u shpreh se do të faktoheshin votat e blera nga Rama.

Fakt: Kandidati per deputet i LSI Etjon Joka është shpallur ne kerkim policor pas pergjimit që e nxirrte hapur me zë e me figurë duke dhene para për votën teksa një tjeter kandidate,Mimoza Trimi u arrestua 1 ditë para zgjedhjeve po për shitblerje votash.

10. “Kryemadhi: Më 25 prill, Shqipëria shkon drejt Europës, ndërsa Rama drejt gropës”.