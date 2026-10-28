Pas publikimit të rezultateve pothuajse përfundimtare të zgjedhjeve në Izrael, politikani dhe ish-gjenerali Gadi Eisenkot ka reaguar publikisht përmes një mesazhi në platformën X, duke komentuar pozicionin e partisë së tij dhe sfidat e ardhshme politike. Pavarësisht se rezultatet e lanë forcën e tij politike në disavantazh, Eisenkot theksoi përkushtimin për krijimin e një qeverie të re.
“Ka edhe ditë të gjata pune përpara nesh, por ne jemi të përqendruar në detyrën e vështirë që na është besuar: të sjellim ndryshime në Izrael dhe të krijojmë një qeveri dhe shërbim ushtarak sionist.”
Sipas tij, ky përcaktim buron nga vullneti i qytetarëve, të cilët shprehën mosbesimin e tyre ndaj asaj që ai e quajti “qeveria e dështuar e 7 tetorit dhe dezertorët”. Eisenkot shtoi se blloku kundërshtar politik ndodhet sot “në pikën e tij më të ulët në njëzet vjet”.
Në mesazhin e tij drejtuar mbështetësve, Eisenkot nënvizoi përgjegjësinë ndaj votuesve dhe arritjet e arritura në një periudhë të shkurtër kohore. Ai vuri në dukje besimin e dhënë nga qindra mijëra qytetarë që besojnë te Shteti i Izraelit dhe vizioni sionist.
“Ndjej peshën e përgjegjësisë dhe besimin që qindra mijëra qytetarë që besojnë në Shtetin e Izraelit dhe Sionizmin kanë vendosur tek unë. Falë jush, ne kemi bërë histori: vetëm në një vit, kemi themeluar një parti të re pan-izraelite në Izrael që përfaqëson një alternativë të vlefshme ndaj qeverisë.”, tha ai.
Në mbyllje të reagimit të tij, ai u shpreh i bindur se subjekti i tij politik do t’i bëjë ballë të gjitha sfidave në vazhdim, duke deklaruar se do të përballet me detyrat e mëdha që e presin deri në arritjen e suksesit të plotë.
Leave a Reply