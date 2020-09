Nga Alba Malltezi

Shqipëria sot është si një aeroplan mbi re që po shkon drejt pistës së paqes. Kanë nisur turbulencat, ndjehen rrahjet e erës, shiut e breshërit; nuk është kollaj të kalosh rrebeshin e parazgjedhjeve, kalimi nëpër të është i detyrueshëm. Do të ndjejmë rrufe në krahë, në kokë, në barkun e avionit, por rruga është shënuar. Avioni nuk është më ai i kohëve të vjetra, vit pas viti ka shtuar rrufepritësin, pastaj është pajisur me sisteme antingrirje, antibreshër e anti tufa zogjsh të egër që mund të hidhen si kamikaze në elika e motorre. Sigurisht do të ketë pasoja. Në trup do të dallohen gjurmët e furtunës, ndoshta mund të ketë të çara, udhëtarët do të jenë frikësuar, por ulja në pistë do të jetë triumfuese.

Dhe pista ka vetëm një emër, atë të demokracive më të suksesshme, atë të demokracive të Bashkimit Europian dhe të Shteteve të Bashkuara, realitetet e vetme që kanë mundur të ndërtojnë mbi rruzull jetesën më dinjitoze të mundshme për njerëzit. Askush tjetër nuk ka ndërtuar në praktikë një sistem më të mirë. Me fjalë, të gjithë e kanë sajuar dhe ëndërruar, por realiteti është tjetër gjë. Jeta reale nuk është as FB, as Instagram, as iluzione paraelektorale.

Jemi futur në zonën e turbulencës paraelektorale. Do të jetë më e ashpra që kemi parë ndonjëherë. Do të përfshihen, njollosen, baltosen, kërcënohen, manipulohen njerëz që kurrë nuk i kemi parë dhe dëgjuar. Shpifësit kronikë nuk do të mjaftohen me viktimat e radhës. Nuk do të jenë më të kënaqur vetëm me të zakonshmit armiq që masakrojnë dhe dhunojnë verbalisht prej vitesh, do të kërkojnë më shumë: cilindo që i del kundër, cilindo që do të guxojë t’i bëjë një pyetje: Si u pasuruat? Si mundet me rroga edhe më të vogla sa drejtues në shumë biznese private shqiptare ju keni pasuri sheikësh? Pse prindërit tuaj, kunetërit, motrat, vëllezërit janë kaq shumë të pasur sa ju bëjnë dhurata juve dhe fëmijëve tuaj? Pse prindërit e shumicës së shqiptarëve jetojnë me pensionin e tyre dhe mbështetjen e fëmijëve? Si i keni vënë vilat? Si shpjegohet që udhëtoni ju e fëmijët tuaj në vende ekskluzive të pasurish shekullorë të botës? Cili është biznesi, ideja, puna që ju bëri ju më të pasurit e Shqipërisë?

Para këtyre pyetjeve ata do të tërbohen dhe jo vetëm ata: Një armatë e tërë urryesish dixhitalë është gati: ish-doganierë, ish-gjykatës, ish-tatimorë, ish-ojf, ish-përfitues dhe prestanome politikanësh kanë hapur portalet dhe faqet e tyre FB. Dallohen nga egërsia, është njësoj si ajo e atyre që mbështësin. Dallohen nga argumentet dhe shpifjet: janë identike; dallohen nga balta e stërklat që shpërndajnë, janë të njëjtat. E megjithë këtë koha do të hapet për shqiptarët. Lum kush duron dhe sheh përpara dhe ndjen sesi asnjë pikë bajtë nuk e ndot me gjithë ndotjen.