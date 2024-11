Irani është gati të bëjë ndryshime të rëndësishme në doktrinën e saj bërthamore. Kamal Kharrazi, këshilltar i liderit suprem të Iranit, tha se Teherani ka të ngjarë të rrisë rrezen e raketave të tij balistike dhe ndoshta të rishikojë doktrinën e tij bërthamore, në mes të tensioneve në rritje me Izraelin. I pyetur nga media pro-Iraniane me qendër në Liban, Al-Mayadeen nëse Irani ishte gati nëse konflikti do të zgjerohej pas sulmeve të fundit, Kharrazi tha se Irani ka të ngjarë të rrisë rrezen e raketave të tij balistike përtej kufirit të vetë-imponuar prej 2,000 km. Ai tha se megjithëse Irani ka aftësinë teknike për të prodhuar armë bërthamore, ai aktualisht është frenuar nga një dekret fetar, i vendosur në fillim të viteve 2000 nga Udhëheqësi Suprem Ayatollah Ali Khamenei, transmeton A2 CNN.

Ajatollah Khamenei, i cili ka fjalën e fundit për programin bërthamor të Teheranit, ndaloi zhvillimin e armëve bërthamore me anë të atij dekreti. Republika Islamike ka mohuar prej kohësh se po përpiqet të ndërtojë armë bërthamore dhe këmbëngul se puna e saj bërthamore është vetëm për qëllime paqësore. Zyrtarët iranianë kanë thënë se Teherani nuk ka nevojë të rrisë rrezen e raketave të tij balistike përtej 2 mijë km, pasi ato tashmë mund të arrijnë forcat amerikane të stacionuara në rajon. Kharrazi tha se Irani do t’i përgjigjet Izraelit në një kohë dhe në mënyrën e zgjedhjes së tij në hakmarrje për sulmet ajrore të Izraelit pranë Teheranit dhe zonave të tjera javën e kaluar që pasuan një breshëri raketore iraniane më 1 tetor, shkruan A2.

Sakaq, burime për mediat izraelite bëjnë me dije se Tel-Avivi, dëshiron që Rusia të marrë pjesë në përpjekjet e paqes që synojnë t’i japin fund konfliktit të shtetit hebre me grupin militant libanez Hezbollah, kanë raportuar Ynet Neës dhe disa media të tjera lokale, duke cituar zyrtarë të përfshirë në negociata. Sipas raporteve, Jeruzalemi Perëndimor pret që përfshirja e Moskës mund të shtojë stabilitet në çdo marrëveshje të ardhshme dhe të zvogëlojë varësinë nga SHBA.