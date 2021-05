A je vetëm? Nëse i përkisni njërës nga katër shenjat që do të përmendim më poshtë, mund të ndaloni së qeni. Maji do të jetë muaji më i mirë për dashurinë tuaj dhe ndoshta do të ju ndihmojë të gjeni dikë që do t’ju rrëmbejë zemrën. Kështu që lexoni pak më poshtë dhe shikoni nëse u përkisni shenjave të horoskopit me fat, të cilat do të shohin dashurinë që u troket në derë.

Le të theksojmë këtu se po flasim për përfaqësuesit e dhjetë ditëve të para të secilës shenjë. Ajo që ju themi është e rëndësishme, sepse dy dhjetë ditët e tjera nuk do të jenë aq të favorshme dhe do të duhet të ketë tregues të tjerë në hartat e tyre personale në mënyrë që të kemi zhvillime pozitive.

SHIGJETARI

Ne fillojmë me dhjetë ditët e para të Shigjetarit që në maj do të fillojnë të hapin shampanjën. Ju do të keni tre planetë në shtëpinë tuaj të shtatë, të cilat ju premtojnë dashuri, marrëdhënie, lidhje, dashuri dhe popullaritet dhe zgjedhje të shtuar! Nga 4 maji (që për ju është shtëpia e 7-të) e ndjekur nga Afërdita në 9/5 dhe Dielli në 20/5, i dashur Shigjetar i dhjetë ditëve të para, më e mira për ju po vjen.

UJORI

Ujori i dhjetë ditëve të para gjithashtu do të jetë me fat dhe ne do të shpjegojmë pse. Për ju, Binjakët janë shtëpia juaj e 5-të që ka të bëjë me flirtimin, parathënien, romancën dhe romancën në përgjithësi. Atëherë ju do të keni për muajin maj, Merkurin, Venusin dhe Diellin në shtëpinë tuaj. Eh, çfarë tjetër të kërkosh? Të gjithë këta planetë do të japin shtysë dhe do të ndriçojnë pjesën e jetës suaj të dashurisë! Shtoni dhe Jupiterin në një 2 nga shtëpia juaj, Peshqit dhe enigma është e përfunduar. Jupiteri do të rrisë dëshirat dhe epshet tuaja, do ju bëjë tërheqës dhe do të doni të çiftëzoheni si kurrë më parë. Shpresojmë të gjesh atë që gjithmonë ke kërkuar!

DEMI

Demat e dhjetë ditëve të para gjërat do të jenë të thjeshta për ju! Do të bëheni simpatik dhe të parezistueshëm. Favor ju do të keni Jupiterin te Peshqit, i cila për ju është shtëpia dhe kjo nënkupton se flirtet në mjedisin tuaj shoqëror nuk do të mungojnë. Të gjithë planetët komplotojnë për t’ju çiftuar ose të paktën për t’ju dhënë një muaj tejet erotik.

AKREPI

Ne ju lamë Akrepat të fundit, por na besoni se muaji maj do të jetë “i nxehtë”. Përsëri, ne po flasim për përfaqësuesit e dhjetë ditëve të para, të cilët do të shohin shtratin e tyre duke marrë flakë dhe flirtet nuk do të ndalen. Fillimisht filloni duke thënë se Mërkuri, Venusi dhe Dielli do të jenë në Binjakët, dmth i 8-ti nga shtëpia juaj ka të bëjë me seksin. Dhe kur kaq shumë planetë theksojnë shtëpinë e seksit, kënaqësive dhe zmbrapsjeve erotike, ju e kuptoni se çfarë duhet bërë. Por nuk është vetëm kjo. Ju do të keni dhe Jupiteri nga Peshqit për të “ndriçuar”. Shtëpia juaj që ka të bëjë me dashurinë, flirtin dhe marrë.