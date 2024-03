Të tjera detaje dalin në dritë nga zbulimi i rrjetit të prostitucionit në Greqi, ku 7 vajza të mitura, 5 prej tyre shqiptare, shfrytëzoheshin nga 4 tutorë.

Në krye të këtij rrjeti ishte një 25-vjeçare e cila ‘fuste’ në grackë të miturat duke i joshur me paratë që do të fitonin, nga 100 deri në 200 euro, dhe më pas u gjente dhe i lidhte me klientët.