Ish-kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ftuar në Report Tv në emisionin ‘Studio Live’ është pyetur nëse do të mund të bashkëpunonte me Argita Berishën. Duke ju përgjigjur gazetarit Arbër Hitaj, Basha tha se nëse PD shihet si strehë për problemet e çdokujt nuk është alternativë.

‘Bashkëpunimin e kanë mbyllur ata. Nëse PD shihet si strehë për problemet e çdo kujt, nuk është alternativë. Njerëzit e kuptojnë kur dikush ka marrë përsipër. Njerëzit të braktisin duhet ti themi gjërat troç, vijnë më pak protestues dhe më shumë policë.

Nuk u vijnë as përfaqësuesit demokratë. Kjo nuk mund të jetë alternativa e shqiptarëve për fat të mirë nuk ka pse të jetë. Ne do të kemi një alternativë që shqiptarët mos të kenë një situatë pa zgjedhje, por të kenë një program të debatuar me ta.

Ne nuk do të merremi më vula logoja karrigia, halli ynë është halli i shqiptarëve. Çdo shqiptar dhe çdo shqiptare të ketë mundësinë të zgjedhë. Kjo që shohim sot është idhujtari dhe jo politikë.’- tha Basha./m.j