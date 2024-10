Kryeministri Edi Rama thotë se aeroporti i Rinasit është në diskutime me një kompani Amerikane për të mundësuar fluturime direkte SHBA-Shqipëri.

Kur do bëhet linja New York-Shqipëri?

Rama: Shqipëria ka aeroportin ndërkombëtar me rritjen më të madhe në Europë dhe aktualisht aeroporti po negocion me kompaninë amerikane DELTA për të nisur fluturime direkt nga Amerika në Shqipëri. Nuk e di se kur do përfundojë kjo negociatë, ndërkohë që ne po bëhemi gati të hapim aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, që do jetë aeroporti me pistën më të gjatë në rajon. Me Air Albania apo diskutojmë për të mundësuar një fluturim të drejtpërdrejtë të Air Albania dhe fluturimin e parë, kur do ndodhë nuk e di. Fluturimin e parë do ta bëjmë patjetër në New York. E sigurt është që koha e gjatë që ju keni pritur për ta patur një fluturim të drejtpërdrejtë me Shqipërinë nuk do jetë më aq e gjatë dhe besoj se në një kohë të arsyeshme do ta realizojmë dhe do ta sjellim avionin këtu. DELTA ka shprehur interes, sepse edhe tur-operatorët në Amerikë kanë interes në rritje për të vizituar Shqipërinë në mënyrë direkte.