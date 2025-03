Kryedemokrati Sali Berisha është shprehur se Korporata Shqiptare e Investimeve është piramida më e madhe e grabitjes së pronave të shqiptarëve.

Komentet Berisha i bëri përmes një deklarate për mediat, ku tha se ky institucion do të shkrihet menjëherë sapo PD të vijë në pushtet.

Pjesë nga fjala e Berishës:

Së pari, gjithçka, çdo vendim dhe ligj i hartuar mbi korrupsionin, do anulohet.

Asnjë vendim dhe ligj dhe procedurë, që është kryer në përputhje me procedurën, konkurrencën, transpoarencën dhe ligjit nuk do anulohet.

Korporata shqiptare e investimeve, piramida më e madhe e grabitjes së pronave të shqiptarëve, do shkrihet menjëherë.

Dhe ajo që merr përsipër që me një vendim qeverie, në kundërshtim flagrant me Kushtetutën, të plaçkisë pronat e shqiptarëve, absolutisht do dënohet me rreptësinë më të madhe.

Zotëri, nuk dua të rikthehem te e shkuara fare, por ama kemi trefishuar investimet e huaja me rekorde.

Kurse këta zotërinjtë kanë si investime blerje apartamentesh nga jashtë vendit. Ky është investimi kryesor që bëhet sot në Shqipëri, blerje apartamentesh.

Pashë të dhënat e fundit unë, nuk ka investitor serioz që vjen.

Ndaj dhe ne qëndrojmë fuqishëm kundër akteve korruptive dhe kriminale.

A mund të mbahet titulli strategjik i Artan Gaçes që është vendosur mbi tokën publike? Me dokumente të falsifikuara sikur është e tij.

Dhe tani del e dënohet ky Goro, dhe mirë ia bëjnë se nuk kam asnjë keqardhje për të, por Oltës nuk i hyn gjembi në këmbë.

Keni parë ju? Sepse për shkak të ndërthurjeve që ka pasur ajo, aty janë aksionerë vëllezërit Rama. Po, duhet të jenë se si ka mundësi, merr 10 mijë metra katrorë tokë publike, burgoset kryetari i bashkisë, dhe ai përkundrazi mbrohet. Përkundrazi, shkelet vendimi i Gjykatës Kushtetuese për Oltën.

Këto do ndëshkohen, do marrin ndëshkim të gjitha.

Por përpjekja jonë në radhë të parë është krijimi i një klime sa më miqësore për biznesin.