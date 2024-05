Gazetarja Dorjana Bezat ka deklaruar se Dritan Nano nuk kishte gjë personale me avokatin Mengjesi.

“Kjo është një vepër e rëndë. Autori nuk e ka ditur personalitetin që ai kishte. Policia nuk i mëshon shumë faktit të një veprimi me pagesë, pasi ata të katërt kanë lidhje me njëri tjetrin qoftë familjare apo shoqërore.

Bëhet fjalë për një gjyq civil. Në lidhje me një pronë në liqenin artificial, një pronë e konsiderueshme. Çështja ishte në civile, avokati ka qenë përfaqësues, me të cilën ka bërë edhe një kontratë paraprake. Ai përfaqësonte familjen Sheqeri, e cila kishte tetë anëtarë.

Mes tyre trashëgimtarëve është edhe Nano që e ka trashëgimi nga nëna. Ai nuk ka rënë dakord me rënin e përqindjes, sipas kontratës së hartuar më parë. Për të paguar avokatin. Ai ka thënë se nuk ka qenë ai që ka firmosur për avokatin. Këto kanë vijuar për shumë muaj. Derisa avokati hapi një çështje civile.

Gjyqi është mbyllur rreth një vit më parë, avokati duke qenë se nuk po e zgjidhte me Nanon ai i është drejtuar gjykatës civile cila ka bllokuar atë që i takonte atij. Prona është bllokuar javët e fundit. Përpara kësaj ngjarje ka pasur një kërcënim avokati, për të vilën nuk ka bërë një denoncim. Ndryshe do ta paguajë, ka qenë kërcënimi i bërë avokatit në lidhje me vazhdimin e këtij gjyqi”.

Top Channel