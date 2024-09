Kreu i Grupit të PS-së ka komentuar deklaratën e deputetit demokrat Edi Paloka i cili tha se Partia Demokratike do të kërkojë ngritjen e Komisionit të së Vërtetës për të hetuar lidhjet e politikës me krimin.

Niko Peleshi: Do ta shqyrtojmë kërkesën, çdo kërkesë që do të vijë do ta shqyrtojmë, nëse bie brenda kuadrit ligjor dhe rregulloreve të Kuvendit, s’kemi pse e undërshtojmë

Nuk mund të aludoj dhe nuk mund të flas pa pasur diçka të shkruar.