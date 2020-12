Partia Demokratike vijon përgatitjet për protesta ku ka zgjedhur që të mos shfaqet me logon e saj por në formë të kamufluar.

Shembulli i fundit është ai i kryetares së Bashkisë Shkodër Voltana Ademi e cila ka porositur anëtarësinë e saj që të kujdeset gjatë protestës për të mos folur publikisht nëse janë funksionarë të PD në mënyrë që të krijohet idea që revolta vjen nga qytetarët e zakonshëm.



Më poshtë mesazhi i plotë:

“Dy fjale per marshimin- proteste te dites se neserme.

Grumbullimi behet ne oren 11.00 ne sheshin e piaces (perballe bustit te Luigj Gurakuqit).

Me pas do te vazhdohet ne forme korteu drejt rruges nga Kafja e Madhe, Prefektura, bashkia, sheshi Parruce, biblioteka, rruga e ambulances dhe rikthimi ne shesh.

Pergjate marshimit do te kemi dy ndalesa: perballe prefektures dhe perballe selise se Partise Socialiste Shkoder.

Marshimi do te jete paqesor dhe me demonstrimin e nje qytetarie siç di Shkodra.

Asnje veprim dhune, asnje tentative per te goditur objektet me sende te forta.

Nga djemte organizatore do te monitorohet çdo veprim qe kapercen kufijte e protestes paqesore dhe personat pergjegjes do te largohen si provokatore.

Kushdo qe e ndjen te thote diçka per mediat apo perpara protestuesve, eshte i lire te marre fjalen.

Perjashtim bejne perfaqesues te zgjedhur te forcave politike te cilet jane te mirepritur ne proteste si çdo qytetar i Shkodres, por jo si mesazhere (me fjalime) te forcave qe perfaqesojne.

#NeserEjaEdheTi

#KlodiMundTeIshteDjaliYt

#LiriDemokraci”, shkruan Voltana Ademi në mesazhin drejtuar anëtarëve. / Tema

g.kosovari