Ministri i Mbrojtjes së Gjermanisë, Boris Pistorius, prezantoi këtë të mërkurë një strategji të re kombëtare ushtarake, ndërsa Berlini po reagon ndaj kërcënimit në rritje nga Moska.
Bundeswehr, ushtria gjermane, po kalon një program riarmatimi pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, ndërsa vendi riktheu shërbimin ushtarak vullnetar në janar në përpjekje për të rritur numrin e trupave.
Plani i mbrojtjes i Pistorius përfshin strategjinë e parë ushtarake të Gjermanisë dhe një analizë të kapaciteteve të Bundeswehr-it, duke përcaktuar organizimin, strukturën dhe madhësinë e forcave të armatosura.
Ndërsa detajet janë të klasifikuara, Pistorius tha se planet përfshijnë “zhvillimin e Bundeswehr-it në ushtrinë konvencionale më të fortë në Evropë”.
Ministria e Mbrojtjes në Berlin e konsideron Rusinë si kërcënimin kryesor për Gjermaninë.
“Me riarmatimin e saj, ajo po përgatitet për një përballje ushtarake me NATO-n dhe e sheh përdorimin e forcës ushtarake si një instrument legjitim për të mbrojtur interesat e saj”, tha Pistorius.
NATO synon të rrisë forcat e saj në 460 mijë ushtarë për të kundërshtuar agresionin rus.
Strategjia e Berlinit thekson rëndësinë e armëve me rreze të gjatë dhe sistemeve të mbrojtjes ajrore, por gjithashtu zhvillimin e teknologjive si inteligjenca artificiale, informatika kuantike dhe robotika.
“Në afat të shkurtër, ne po rrisim aftësitë tona të mbrojtjes dhe qëndrueshmërisë; në afat të mesëm, synojmë një rritje të ndjeshme dhe gjithëpërfshirëse të kapaciteteve; dhe në afat të gjatë, do të vendosim superioritet teknologjik”, shpjegoi Pistorius.
