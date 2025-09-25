Qëndrimet që po mbajnë shtetet për njohjen e Palestinën ngrenë polemika të shumta përballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nga ku Trump është shprehur shpesh herë i ashpër.
Në emisionin ”Opinion” në Tv Klan, ish-ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj, u shpreh se beson që do të mbajnë qëndrim të njëjtë me Uashingtonin zyrtar, pra do mbështesë ideologjinë e Trump-it.
Por, për analistin Fitim Zekthi, i cili është i ftuar në panelin e sotëm të emisionit “Opionion”, ky qëndrim nuk është serioz. Sipas tij, do të ishte më mirë të shprehej se për shkak të marrëdhënieve politike dhe interesave midis Kosovë-Shtetet e Bashkuara, qëndrimi kundrejt njohjes së Palestinës është i njëjtë.
“U fol këtu që interesi ynë kombëtar e Palestina s’ka njohur Kosovën, tani ne do bëjmë të njëjtën gjë. Kjo është një gjë e shemtuar, e nuk mendoj se ka argument politik dhe argument diplomatik kjo gjë. Ne mund të themi se për shkak të interesit tonë, marrëdhënieve të ngushta me SHBA, e për shkak të varësisë tonë totale, Amerika siguron sovranitetin tonë e shumë gjëra të tjera, ne do ndjekim qëndrimin amerikan. Kjo mund të jetë më e ndershme”, tha ai.
Sakaq, Zekthi tha se është një “marrëzi” që Kosova nuk e njeh Palestinën për shkak se kjo e fundit nuk e ka pranuar pavarësinë e Kosovës.
“Por, të thuash se nuk e njoh atë se ai nuk më ka njohur mua është një marrëzi, sepse ne e dimë shumë mirë që populli palestinez nuk ka pasur, e nuk do ketë kurrë asnjë ndjenjë kundër Kosovës e Shqipërisë”, tha ai.
